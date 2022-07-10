Kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay, Şalpazarı ilçesindeki Üzümözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yılmaz (72) ve oğlu Sezgin Yılmaz (48) kestikleri ağacın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkartılan baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yusuf Yılmaz Şalpazarı Trabzon Baba 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title