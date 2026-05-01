Kastamonu'da Ağaç Kesimi Sırasında İş Cinayeti: 1 Ölü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çavuş köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda kesim işinde çalışan Satılmış Gücükçavuş, kesmeye çalıştığı ağaç devrilince altında kaldı. Ağır yaralanan Satılmış Gücükçavuş, arkadaşlarının yardımıyla ağacın altından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılan Satılmış Gücükçavuş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı