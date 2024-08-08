Kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi firari yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde organize suç örgütü üyesi olma, uyuşturucu ticareti yapma ve kasten adam öldürmek suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 12 adet fişek, 25 gram esrar ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP