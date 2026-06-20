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Gaziantep’te 28 Suç Kaydıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep’te 28 Suç Kaydıyla Aranan Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, yağma ve kasten yaralama başta olmak üzere 28 ayrı suç kaydıyla aranan ve 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.'yi Şehitkamil ilçesinde yakaladı. Adli işlemlerin ardından tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 28 ayrı suç kaydı ile aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesindeki çalışmalar neticesinde, yağma ve kasten yaralama suçları başta olmak üzere 28 ayrı suç kaydıyla aranan ve hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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