Siverek'te 17 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı