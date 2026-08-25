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Siverek'te 17 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Siverek'te 17 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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