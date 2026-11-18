Kesinleşmiş 17 yıl cezayla aranan şahsı JASAT yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep’te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, JASAT’tan tarafından yakalandı.
Gaziantep'te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, JASAT'tan tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yağma suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı