Kesinleşmiş 17 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesindeki çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı