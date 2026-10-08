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Kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Gaziantep’te hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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