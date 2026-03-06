Haberler

Kesinleşmiş 11'er yıl cezayla aranan 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 11'er yıl hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde cinsel istismar suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. isimli şahıs ile yağma suçu başta olmak üzere 17 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.T. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
