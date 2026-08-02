Kesinleşmiş 10 yıl cezayla aranan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından 10 yıl kesinleşmiş cezayla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık başta olmak üzere 4 ayrı suç dosyasıyla hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs ile uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.R. isimli şahıs yakalandı.

Yasal işlemleri tamamlan şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı