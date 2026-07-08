Keşan'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan'a giden K.K. yönetimindeki 22 AFN 203 plakalı motosiklet, Katı Atık Bertaraf Tesisi yakınlarında aynı istikamette giden Ç.K. yönetimindeki 34 NBL 529 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet K.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı