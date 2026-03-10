Haberler

Keşan'da iki otomobilin çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine giden G.Y. yönetimindeki 59 EN 090 plakalı otomobil, önünde giden U.U. yönetimindeki 59 AHH 366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, savrularak demir bariyerlere çarpan 59 EN 090 plakalı otomobilin sürücüsü G.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
