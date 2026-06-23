Keşan'da yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden biri tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, İpsala istikametine giden E.C. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen S.A.Ç., B.D. ve C.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A.Ç. tutuklanırken, B.D. ve C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı