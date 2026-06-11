Cips paketine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kişinin üzerinde cips paketine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde, cips paketine gizlenmiş uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Koru Sokak'ta durumundan şüphelendikleri G.Y.'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, cips paketi içerisine gizlenmiş 125,15 gram kimyasala bulanmış tütün, 0,79 gram metamfetamin, 2 adet extasy hap, plastik kutu içerisinde 54,56 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE