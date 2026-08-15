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Keşan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Keşan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy’de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan'a giden M.C. yönetimindeki otomobilden, Kılıçköy'e geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun sağına park etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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