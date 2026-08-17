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Sahte MİT'çi Dolandırıcılara Tutuklama

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İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp ’Cinayet dosyasını çözeriz’ diyerek vatandaşları dolandıran şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp 'Cinayet dosyasını çözeriz' diyerek vatandaşları dolandıran şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca kendilerini Milli İstihbarat (MİT) görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla, özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi vererek mağdur ve müştekileri dolandırdıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin müşteki ve mağdurların adli sorunlarını, özellikle bir cinayet vakasını çözme vaadinde bulunarak dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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