Haberler

Antalya'da sahte mali istihbaratçı dolandırıcılığı: 6 milyon TL vurgun

Antalya'da sahte mali istihbaratçı dolandırıcılığı: 6 milyon TL vurgun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kendilerini 'mali istihbarat yetkilisi' diye tanıtan dolandırıcılar, FETÖ bahanesiyle bir kişiyi kandırıp 6 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyasını aldı. Polis operasyonuyla 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

Antalya'da kendilerini 'mali istihbarat birimi yetkilisi' olarak tanıtan şahıslar, bir vatandaşı kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanıyla kandırarak yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden aldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran D.L. isimli vatandaş, tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını ve arayan şahısların kendilerini 'mali istihbarat birimi yetkilisi' olarak tanıttığını söyledi. Şüphelilerin, kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek kendisini baskı altına aldığı ve yaptıkları yönlendirmeler sonucunda yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden aldığı öğrenildi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişi Antalya'da, 1 kişi ise il dışında olmak üzere toplam 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilere ait 3 cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu. Yapılan incelemelerde dolandırıcılık olayında korsan taksi kullanıldığı da tespit edildi. Araç sürücüsüne 100 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar

Batan gemiden gelecek haberi bekliyorlardı! Bir anda hedef oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz

Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi

Korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı

Dünya diken üstünde! Yan yana yüzlerce mezar kazıldı