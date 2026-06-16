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Kendi topladığı araçla yaptığı kazada hayatını kaybetti

Kendi topladığı araçla yaptığı kazada hayatını kaybetti
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Kocaeli Darıca'da kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan aracın sürücüsü Çetin Uzunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oto tamir ustası olan Uzunoğlu'nun kaza yaptığı aracı kendi emekleriyle onardığı öğrenildi.

Kocaeli'de kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan aracın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oto tamir ustası olan adam, kaza yaptığı aracı kendi emekleriyle toplayarak onardığı öğrenildi.

Dün Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde seyreden Çetin Uzunoğlu (55) idaresindeki 20 F 8468 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen M.G.B. (38) yönetimindeki 34 PRD 488 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Uzunoğlu ile aynı araçta bulunan yolcular A.C. (22) ve M.C. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Çetin Uzunoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İlçede otomotiv onarım ve bakım merkezi işlettiği öğrenilen Uzunoğlu'nun, kaza yaptığı otomobili kendi emekleriyle toplayarak onardığı belirtildi.

Uzunoğlu'nun cenazesinin, bugün ikindi vakti Ali Rıza Cansu Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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