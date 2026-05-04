Haberler

Kemikli Rampaları'nda ekipler teyakkuzda

Kemikli Rampaları'nda ekipler teyakkuzda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler Kemikli Rampaları mevkiinde teyakkuz haline geçti.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler Kemikli Rampaları mevkiinde teyakkuz haline geçti.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun bin 325 rakımlı Kemikli Rampaları'nda, kara yolları ekipleri tarafından tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı önlem alan ekipler, güzergahta yoğun mesai harcıyor. Ekipler, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için kritik noktalarda tuzlama çalışmaları yapıyor.

Öte yandan trafik polisleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz