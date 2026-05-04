Kemikli Rampaları'nda ekipler teyakkuzda

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler Kemikli Rampaları mevkiinde teyakkuz haline geçti.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun bin 325 rakımlı Kemikli Rampaları'nda, kara yolları ekipleri tarafından tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı önlem alan ekipler, güzergahta yoğun mesai harcıyor. Ekipler, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için kritik noktalarda tuzlama çalışmaları yapıyor.

Öte yandan trafik polisleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı