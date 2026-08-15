Kemer'de orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde bugün saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangınına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Ekiplerin, soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı