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Çalıntı motosikleti su kanalına atıp kaçan şahıslar polisten kaçamadı

Çalıntı motosikleti su kanalına atıp kaçan şahıslar polisten kaçamadı
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Antalya Kemer'de polisi fark edince çaldıkları motosikleti su kanalına atıp kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. İkisinin hırsızlık suçundan firari olduğu belirlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde polisi görünce çaldıkları motosikleti su kanalına atan 3 şüpheli yakalandı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir motosikletin il merkezinden çalındığı bilgisinin bildirilmesi üzerine, bahse konu motosikletin ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Motosikletli trafik polis timleri, motosikletin geçebileceği güzergahta kontrol noktası oluşturulduğu sırada, motosiklette bulunan 3 şahıs, ekipleri fark ederek aracı su kanalına atıp ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şahıslar yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin hırsızlık suçundan firari olduğu ayrıca kayıp şahıs olarak da arandıkları tespit edildi.

Yakalanan 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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