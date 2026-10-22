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Kemaliye Kaymakamı Arıkan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek çalışmaları inceledi

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Kemaliye Kaymakamı Arıkan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek çalışmaları inceledi
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Kaymakam Emirhan Arıkan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Başkomiser Muhammet Ali Maden’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arıkan, ziyarette emniyet birimlerinin çalışmalarını inceleyip değerlendirmelerde bulundu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kaymakam Emirhan Arıkan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Muhammet Ali Maden'den emniyet teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ve birimlerin genel durumu hakkında bilgi alan Arıkan, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Arıkan, ziyaret sırasında emniyet birimlerinin çalışmalarını inceleyerek yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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