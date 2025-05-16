Kazdağları'nda Yangın Söndürme Uçakları Hazır

Kazdağları'nda Yangın Söndürme Uçakları Hazır
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele için Koca Seyit Havalimanı'nda iki adet AT-802 Fireboss Airtractor yangın söndürme uçağı konuşlandırıldı. Bu uçaklar, yer ve su kaynaklarından su alarak etkili bir şekilde yangınlarla mücadele edecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hazırlıklar tamamlandı. Sezon öncesi, amfibik özellikleriyle dikkat çeken 2 adet AT-802 Fireboss Airtractor tipi yangın söndürme uçağı Koca Seyit Havalimanı'nda konuşlandırıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yangınla mücadele hazırlıklarına yönelik yaptığı açıklamada, "10 gün önce Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinli Orman Deposu'nda helikopterimiz konuşlanmıştı. Yangınla mücadele sezonunda bugün itibarıyla iki tane uçağımız da Koca Seyit Havalimanı'nda konuşlandı" dedi.

Kaymakam Odabaş, havalimanında konuşlanan yaklaşık 3 bin litre su taşıyabilen AT-802 Fireboss Airtractor tipi yangın söndürme uçaklarını yerinde inceledi. Amfibik özellikleri sayesinde hem karadan hem sudan müdahale edebilen bu uçakların, yangın söndürme çalışmalarında etkili bir görev üstleneceği belirtildi. Uçaklar ihbar üzerine yaklaşık 8 dakikada ikmal yapıp havalanabiliyor. 149 kts hıza çıkabilen uçaklar 79 kts hıza kadar havada yavaşlayabiliyor. Karadan su alabilen uçaklar ayıca, göl, baraj ve denize de iniş yaparak su dolumu gerçekleştirebiliyor. Uçaklar tek yakıt ikmali ile 3 saat havada kalabiliyor.

Yangınlara karşı hava araçlarının gücüne vurgu yapan Kaymakam Odabaş, "Hem helikopterlerimiz hem de uçaklarımız Orman Teşkilatımıza çok büyük yardımı dokunuyor. İnşallah bu sezonu kazasız, belasız bu uçaklar sayesinde, bu helikopterler sayesinde geçiririz. Ben tüm teşkilatımıza kolaylık diliyorum. Orman yangınıyla mücadele edecek tüm teşkilatımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah kazasız, belasız, yangınsız bir yaz sezonu geçiririz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnceleme ziyaretine Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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