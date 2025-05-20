Kazaya Karışan Sürücü Araç Bırakıp Kaçtı

Kazaya Karışan Sürücü Araç Bırakıp Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da meydana gelen kazada bir sürücü yaralanırken, diğer sürücü kazanın ardından aracını bırakarak kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karıştı, aracını bırakıp kaçtı

MALATYA - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı, diğeri ise aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Mahallesi istikametine seyir halinde olan 44 AGJ 129 plakalı Audi marka otomobil, C.Y. idaresindeki 44 AEU 748 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücü C.Y. yaralanırken, kimliği henüz belirlemeyen diğer sürücü ise aracını bırakarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.