Kazakistan'da uçak iniş sırasında köpeğe çarptı

FlyArystan havayoluna ait uçak, Almatı-Çimkent seferi sırasında iniş esnasında piste giren bir köpeğe çarparak hasar aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazakistan'da FlyArystan havayolu şirketine ait Almatı-Çimkent seferini yapan uçak, iniş sırasında bir köpeğe çarptı.

Kazakistan'da uçak köpeğe çarptı. FlyArystan havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, dün Almatı-Çimkent seferini yapan yolcu uçağının Çimkent Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında piste giren bir köpeğe çarptığı aktarıldı.

Uçağın hasar aldığı aktarılan açıklamada, "Çarpışma sonucu uçağın bazı parçaları hasar görmüştür. Değiştirilmesi gereken tüm parçalar Almatı'dan getirilecektir. Uçuş güvenliği havayolu şirketi için en öncelikli konudur. Söz konusu olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

Köpeğin piste nasıl girdiğini belirlemek ve havalimanındaki güvenlik prosedürlerini değerlendirmek için kapsamlı soruşturma başlatıldı. - ÇİMKENT

