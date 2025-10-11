Haberler

Kazadan Sonra Temizlik Yapan Trafik Polislerine Teşekkür

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolda temizlik yapan trafik polisleri, İlçe Emniyet Müdürü Esat Tarık Kahveciler tarafından makamında kabul edilerek teşekkür edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolu süpürgeyle temizleyen trafik polislerini makamında kabul eden İlçe Emniyet Müdürü Esat Tarık Kahveciler, polis ekibine teşekkür etti.

Kadirli merkeze bağlı Kamil Kara Bulvarı Sumbas trafik ışıkları kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasından sonra trafik polisi, araçların kopan parçalarını süpürgeyle yoldan temizledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Esat Tarık Kahveciler, örnek davranış sergileyen iki polis memurunu makamında kabul ederek teşekkür ve tebrik etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
