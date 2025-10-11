Kazadan Sonra Temizlik Yapan Trafik Polislerine Teşekkür

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolu süpürgeyle temizleyen trafik polislerini makamında kabul eden İlçe Emniyet Müdürü Esat Tarık Kahveciler, polis ekibine teşekkür etti.

Kadirli merkeze bağlı Kamil Kara Bulvarı Sumbas trafik ışıkları kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasından sonra trafik polisi, araçların kopan parçalarını süpürgeyle yoldan temizledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Esat Tarık Kahveciler, örnek davranış sergileyen iki polis memurunu makamında kabul ederek teşekkür ve tebrik etti. - OSMANİYE