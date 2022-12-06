Kazadan kurtuldu, kayadan kurtulamadı Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hafif yaralı olarak araçtan çıktı, ancak kazanın etkisi ile yuvarlanan kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazadan kurtuldu, kayadan kurtulamadı

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hafif yaralı olarak araçtan çıktı, ancak kazanın etkisi ile yuvarlanan kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman'dan ilçeye bağlı Şerefler Mahallesi Kırcagedre Mevkiine giden Furkan Kalyoncu yönetimindeki 34 CBE 248 plakalı araç kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı. Araçta tek başına bulunan 25 yaşındaki Furkan Kalyoncu'nun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi ve kazanın ardından kendi çabası ile araçtan çıktığı belirtildi. Bu sırada kazanın etkisi ile yerinden oynayan kaya, yuvarlanarak Furkan Kalyoncu'nun üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Jandarma yetkilileri sevk edilirken, kayanın altında kalan Furkan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kalyoncunun cesedinin çıkartılması için bölgeye iş makinalarının çağrılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Furkan Kalyoncu'nun aslen Trabzonlu olduğu, bölgeye bir evi bakmak için gittiği öğrenildi.