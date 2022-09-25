Son dakika yerel: Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Gelen son dakika haberine göre - Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı : 1 yaralı Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı : 1 yaralı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Laleli Sokak ve Tülay Sokak kesişiminde meydana geldi. Saygın I. idaresindeki 26 VF 657 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Ö. yönetimindeki 26 ABM 854 plakalı minübüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kontrolden çıkarak yan yattı. Araç sürücüsü Saygın I. kendi imkanlarıyla otomobilin içerisinden çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Eskişehir Osmangazi Üniversitesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.