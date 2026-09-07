DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile patpatın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Patpat sürücüsü Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir, Masum Demir hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi Düzce'deki hastanelerde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı