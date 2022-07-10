Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki beton duvara çarptı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Suşehri ilçesi Akçağ köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada Tokat istikametinden gelip Erzincan istikametine gitmekte olan O.O. yönetimindeki 34 GDK 63 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı. Araç sürücüsü, eşi Ö.O, çocukları B.O. ve K.O yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Suşehri Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title