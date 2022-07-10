Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki beton duvara çarptı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Suşehri ilçesi Akçağ köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada Tokat istikametinden gelip Erzincan istikametine gitmekte olan O.O. yönetimindeki 34 GDK 63 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı. Araç sürücüsü, eşi Ö.O, çocukları B.O. ve K.O yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Suşehri Sivas 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.