Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı - Haberler

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Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı

Ankara'da çarptığı aracın sürücüsü ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiye çarparak kaçan alkollü sürücü, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da çarptığı aracın sürücüsü ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiye çarparak kaçan alkollü sürücü, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Mamak ilçesinde yaşanan olayda Murat Ü., Esra Yavuz ve ailesinin içinde bulunduğu araca çarptı. Kaza sonrası Esra Yavuz'un eşi Uğur Yavuz şüpheliyi uyarınca tartışma yaşandı. Kaza tutanağına imza atmayacağını söyleyen Murat Ü., polisin geleceğini duyunca aracına binip Esra Yavuz'un ayaklarının üzerinden geçip, kavgayı ayırmaya çalışan Hatun G. isimli kişiye de çarparak kaçtı. Bu sırada araçtan inen Yavuz ailesinin çocukları da alkollü şoförün aracının altında ezilmekten son anda kurtuldu. Bacağına platin takılan Esra Yavuz'un olay sonrası şikayetçi olması üzerine Murat Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Murat Ü., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uğur Yavuz, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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