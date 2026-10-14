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Kayseri Kocasinan'da kamyonetin yanan lastiğini itfaiye söndürdü

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Kayseri Kocasinan'da kamyonetin yanan lastiğini itfaiye söndürdü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki 42 AF 331 plakalı kamyonetin sol arka lastiği yanmaya başladı. Yol kenarına alınan kamyonetteki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin yanan lastiği itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 42 AF 331 plakalı kamyonetin sol arka lastiği yanmaya başladı. Sürücüsü tarafından kamyonet yol kenarına alınırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, ekipler tarafından lastikte çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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