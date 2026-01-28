Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu araç trafiğine kapatıldı
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Pınarbaşı-Gürün ve Tufanbeyli Kavşağı-Göksun kara yollarında da benzer kapama uygulamaları gerçekleşti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pınarbaşı-Gürün Karayolu, saat 23.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır. Tufanbeyli Kavşağı-Göksun kara yolu saat 23.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tır ve çekici trafiğine kapatılmıştır" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa