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Kayseri Emniyeti, okulların etrafında kuş uçurtmuyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri Emniyeti, okulların etrafında kuş uçurtmuyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde 'Güvenli Okul', 'Güvenli Eğitim' Uygulaması yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde 'Güvenli Okul', 'Güvenli Eğitim' Uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte eş zamanlı olarak 30 ilk ve ortaokulun çevresinde 'Güvenli Okul', 'Güvenli Eğitim' Uygulaması yapıldı. Okulların etrafındaki internet kafeler, tekel bayileri, tütün mamulü satışı yapılan dükkanlar üzerinde yapılan uygulamada, denetlenen işyerleri kontrol edilirken, eksik evrağı bulunan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Yapılan uygulamanın belirli aralıklarla süreceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri Emniyeti, okulların etrafında kuş uçurtmuyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenli okul güvenli eğitim, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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