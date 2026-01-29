Haberler

3 kişinin öldüğü fabrika yangınında karar çıkmadı

3 kişinin öldüğü fabrika yangınında karar çıkmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili 7 kişinin yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme, eksik bilirkişi raporlarının beklenmesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti. İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır isimli işçilerin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili olarak fabrikanın ortakları İ.D., S.T. ve E.T ile sorumlu müdür S.T., üretim şefi H.K., bakım onarım işçisi M.A.A. ve iş güvenliği uzmanı E.A.'nın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçlamasıyla yargılanmalarına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanık avukatları müvekkillerinin adli kontrollerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti; sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek önceki duruşmada, konusunda uzman 7 kişi tarafından hazırlanması talep edilen bilirkişi raporunun gelmemesi ve diğer eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

680 yıllık mesleğin son temsilcisi! Günde 20 kilometre koşuyor