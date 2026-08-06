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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi gece saatlerinde R.C.A. ile H.A. arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. R.C.A., H.A.'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan R.C.A. ve S.K., İHA destekli operasyonla saklandıkları adreste yakalandı. Şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişiyi 6 yerinden bıçaklayarak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde geçtiğimiz Pazartesi gece saatlerinde meydana gelen olayda, R.C.A. (31) ile H.A. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.C.A. yanındaki bıçak ile H.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesi alan H.A. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale de H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. H.A.'nın cansız bedeni de morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayet şüphelilerine İHA destekli operasyon

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay sonrası kaçan R.C.A. (31) ve S.K. (28) yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Havacılık Daire Başkanlığı'ndan temin edilen İnsansız Hava Aracı'nın da kullanıldığı operasyonlarda, R.C.A. ve S.K. saklandıkları adreste yakalandı. Şahıslar hakkında 'kasten öldürme' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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