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Haber alınamayan yaşlı çift evde ölü bulundu

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Kayseri Develi'de bir süredir haber alınamayan yaşlı çiftle ilgili durumun ihbar edilmesi sonrası acı olay ortaya çıktı. Evde ölü bulunan çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

EKİPLER ACI GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI

Develi ilçesi Köseler Mahallesi'nde yaşayan N.G. (90) ve eşi H.G.'nin (89) evine, haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, girdileri evde yaşlı çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Kayseri Olay Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

haksız mıyım:

büyüklerin baş tacı edildiği, geniş aile yapımız toplumun sigortası idi. torunlar dede/nine görüyordu. yalnızlık yoktu. büyükler yalnızlığa mahkum edilmiyordu. şimdi gençler depresyona, büyükler yalnızlığa mahkum edildi. modern hayatın getirdiği bireyselleşme gerçekten bize iyi gelmedi.

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Zübeyir Kıvrak:

SOSYOLOJİK BAĞLARIN,KOMŞULUĞUN GELDİĞİ NOKTA HEMDE BÖYLE MÜBAREK BİR AYDA BU YAŞLI İNSANLARA BİR TABAK SICAK ÇORBA VERECEK BİR KOMŞU YOKMUYDU ACABA??? ALLAH RAHMET EYLESİN...

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