Haber alınamayan yaşlı çift evde ölü bulundu

Kayseri Develi'de bir süredir haber alınamayan yaşlı çiftle ilgili durumun ihbar edilmesi sonrası acı olay ortaya çıktı. Evde ölü bulunan çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

EKİPLER ACI GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI

Develi ilçesi Köseler Mahallesi'nde yaşayan N.G. (90) ve eşi H.G.'nin (89) evine, haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, girdileri evde yaşlı çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.