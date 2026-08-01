Haberler

Kayseri’de yasaklı bıçak operasyonu: Çok sayıda sustalı ve muşta ele geçirildi

Kayseri’de yasaklı bıçak operasyonu: Çok sayıda sustalı ve muşta ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ateşli silah ve bıçaklar ile diğer aletlerin satışını yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde satışı yasak olan 74 adet sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından ateşli silah ve bıçaklar ile diğer aletlerin satışını yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde satışı yasak olan 74 adet sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 Sayılı Kanun kapsamında satışı yasak olan malzemelerin teminine yönelik denetim yapıldı. Ekipler tarafından 15 iş yerine yapılan denetimlerde, 5 iş yerinden satışı yasak olduğu değerlendirilen toplamda 74 adet sustalı olarak tabir edilen bıçak, 5 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ve 27 adet muşta ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları gerekli incelemelerin yapılması için Kayseri Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderilirken, iş yeri yetkilisi 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor

Stadyum hıncahınç doldu! TÜGVA'dan İstanbul'da dev program
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu

Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken 'Ayakkabı hediyesi' detayı

Şaka dedi ama.... İşte Cem Küçük'ün haber karşılığı istediği hediye
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor