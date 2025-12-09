Evinde uyuşturucu madde üreten şahıs hakim karşısında

Kayseri'de evinde düzenek kurarak, uyuşturucu madde yapımı için kenevir yetiştiren şahıs hakim karşısına çıktı.

İkametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve evin içine hazırlanan düzenekte uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir ele geçirilen E.T., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. E.T.; uyuşturucu ticareti yapmadığını, kendisi kullanmak için kenevir ektiğini ileri sürdü. Uyuşturucu madde elde etmek için ürettiği bitkilerinin henüz olgunlaşmadığı için olay günü U.M.'den uyuşturucu aldığını belirten E.T., evinde bulunan hassas terazinin bir tanesini kedilerinin mamasını tartmak ikincisini ise uyuşturucu madde aldığı zaman kandırılmamak için kullandığını söyledi. Tanık olarak dinlenen U.M. ise üzerinden çıkan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, E.T.'den almadığını öne sürdü. Poliste farklı ifade verdiğinin hatırlatılması üzerine U.M., E.T.'den uyuşturucu madde almadığını söyledi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ