Haberler

Evinde uyuşturucu madde üreten şahıs hakim karşısında

Evinde uyuşturucu madde üreten şahıs hakim karşısında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de evinde uyuşturucu madde yapımı için kenevir yetiştiren E.T., hakim karşısına çıktı. Duruşmada, uyuşturucunun kendisi için üretildiğini savunsa da duruşma ertelendi.

Kayseri'de evinde düzenek kurarak, uyuşturucu madde yapımı için kenevir yetiştiren şahıs hakim karşısına çıktı.

İkametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve evin içine hazırlanan düzenekte uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir ele geçirilen E.T., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. E.T.; uyuşturucu ticareti yapmadığını, kendisi kullanmak için kenevir ektiğini ileri sürdü. Uyuşturucu madde elde etmek için ürettiği bitkilerinin henüz olgunlaşmadığı için olay günü U.M.'den uyuşturucu aldığını belirten E.T., evinde bulunan hassas terazinin bir tanesini kedilerinin mamasını tartmak ikincisini ise uyuşturucu madde aldığı zaman kandırılmamak için kullandığını söyledi. Tanık olarak dinlenen U.M. ise üzerinden çıkan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, E.T.'den almadığını öne sürdü. Poliste farklı ifade verdiğinin hatırlatılması üzerine U.M., E.T.'den uyuşturucu madde almadığını söyledi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title