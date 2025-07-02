Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık N.K., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Azerbaycan uyruklu kadın, sanığın suçlamaları reddettiğini belirtirken, alacak verecek meselesine vurgu yapıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezası verildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla cezaevinde bulunan N.K., karar duruşmasında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. N.K.'nın hesabına bin 200 TL para gönderdiği tespit edilen Azerbaycan uyruklu kadının tanık olarak dinlediği mahkemede, tanık kadın sanal kumar oynadığını ve F.K. isimli şahıstan açık hat alarak F.K.'nin kendisine verdiği ibana para gönderdiğini söyledi. Tanık, N.K.'yı da tanımadığını ifade etti.

Sanık N.K. da savunmasında tanık kadını tanımadığını belirterek, kendisinin F.K.'dan silah aldığını, silahın bozuk çıkması üzerine F.K.'dan parasını istediğini ve F.K.'nın kendisine parasının olmadığını bunun karşılığında uyuşturucu verebileceğini söylediğini ifade ederken, kendisinin bunu kabul etmemesi üzerine hesabına para gönderdiğini söyledi. N.K., kendisinin uyuşturucu kullandığını ama satmadığını belirterek, asıl satıcının F.K. olduğunu söyledi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, 12 yıl 6 ay hapis cezasına ve 125 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme para cezasının ise 24 taksitte ödenmesine karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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