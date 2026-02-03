Haberler

Kayseri'de 26 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen bir polis operasyonunda, 26 bin 332 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 bin 332 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, iller arası uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapan H.K.B. (26) ve M.C.D.'yi (26) takibe aldı. Operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına alırken, üzerlerinde ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda, toplam 26 bin 332 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
