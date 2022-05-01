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Son dakika... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı

Son dakika haberler... Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu 45. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, A.Ç. idaresindeki 38 AG 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Hatice Ç. Olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte K.Ç., R.M.Ç., B.E.Ç. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 5 kişi de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen Otomobilde yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kayseri, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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