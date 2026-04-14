Kayseri'de otomobille panelvan araç çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile ekmek taşıyan panelvan aracın çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AE 680 plakalı otomobille O.Ö. yönetimindeki 38 PR 568 plakalı ekmek taşıyan panelvan araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan otomobil sürücüsünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil ve panelvan araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

