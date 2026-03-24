Haberler

Kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Eren Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, G.Ö. yönetimindeki 06 BYU 299 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan G.Ö. ve İ.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

