Kaza yapan otomobiller cami bahçesine girdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çarpışan 2 otomobil savrularak, cami bahçesine girdi. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, E.Y. yönetimindeki 38 HJ 605 plakalı otomobille, C.C. yönetimindeki 38 DU 929 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller caminin bahçesine girerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de yaralanan olmadığını belirledi.

Otomobiller çekiciyle kaldırıldı. - KAYSERİ