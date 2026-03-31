Kazada savrulan otomobil duvarı yıktı: 1'i ağır 5 yaralı

Kazada savrulan otomobil duvarı yıktı: 1'i ağır 5 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı, savrulan otomobil bir bahçe duvarına çarparak yıkıldı. Kazada 5 kişi yaralandı, 1'i ağır durumda.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında savrulan bir otomobil bahçe duvarına çarptı. Duvarın yıkıldığı kazada toplamda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi ile Güneş Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 SZ 903 plakalı otomobile ile 38 ALT 277 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 SZ 903 plakalı otomobil bir binanın bahçe duvarına çarparak yıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de 38 SZ plakalı otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücüyü otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan sürücüyü ve diğer otomobilde bulunan 4 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
