Otomobil kamyonetle kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil kamyonetle kafa kafaya çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 4114. Sokak'ta meydana gele trafik kazasında, M.D. yönetimindeki 34 DAN 527 plakalı otomobille F.S. yönetimindeki 38 BB 887 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüler M.D. ve F.S. ile otomobilde bulunan yolcu M.S.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından otomobil ve kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

