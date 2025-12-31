Haberler

Tomarza'da trafik kazası: 2 yaralı

Tomarza'da trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza-Şıhbarak yolunda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
