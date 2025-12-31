Tomarza'da trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza-Şıhbarak yolunda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ