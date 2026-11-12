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Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren sürücülere polis denetiminde idari işlem yapıldı

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Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren sürücülere polis denetiminde idari işlem yapıldı
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Kayseri'de polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen sürücülere idari işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara yönelik denetim yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından genelinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen araç sürücülerine idari işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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