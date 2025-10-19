Haberler

Kayseri'de Takla Atan Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Takla Atan Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde takla atan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç Mahallesi Sivas Bulvarı'nda H.E. (76) yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada Hatun E.'nin (71) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan H.E. ve O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

FATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 459.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

